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Шебекино в огне. В городе идет бой, слышны выстрелы, горят дома (фото, видео)

Мир 16:19   02.06.2023
Оксана Якушко
Шебекино в огне. В городе идет бой, слышны выстрелы, горят дома (фото, видео)

Власти Белгородской области сообщили, что останавливают движение пригородных поездов. Вероятно, из-за боев в Шебекино.

Кадры из города Шебекино в Белгородской области, который сейчас освобождают от властей рф Русский Добровольческий Корпус и Легион «Свобода России», продемонстрировали местные жители.

На фото и видео – жилые дома Шебекино, охваченные огнем.

В некоторых зданиях можно заметить незначительные разрушения. Например, выбитые стекла.

Местные жители отмечают, что из-за пожара на улицах Шебекино много дыма.

Также на улицах слышна перестрелка.

Также власти Белгородской области анонсировали, что временно перестанут ходить электрички.

«С завтрашнего дня будет временно приостановлено курсирование пригородных поездов сообщением Белгород – Нежеголь – Белгород. О возобновлении перевозок по данному маршруту пассажиры будут проинформированы дополнительно».

Кроме Шебекино в Белгородской области обстрелы в селах Старый Хутор и Муром.

Читайте также: В Шебекино Легион и РДК ударили по сосредоточению войск рф (видео)

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 16:19;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Власти Белгородской области сообщили, что останавливают движение пригородных поездов. Вероятно, из-за боев в Шебекино.".