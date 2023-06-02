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Шебекіно у вогні. У місті триває бій, горять будинки (фото, відео)

Події 16:19   02.06.2023
Оксана Якушко
Шебекіно у вогні. У місті триває бій, горять будинки (фото, відео)

Влада Бєлгородської області повідомила, що зупиняє рух приміських поїздів. Ймовірно через бої у Шебекіно.

Кадри з міста Шебекіно в Бєлгородській області, яке зараз звільняють від влади рф Руський Добровольчий Корпус і Легіон «Свобода Росії», продемонстрували місцеві жителі.

На фото та відео – житлові будинки у Шебекіно, охоплені вогнем.

У деяких будинках можна помітити незначні руйнування. Наприклад, вибите скло.

Місцеві жителі зазначають, що через пожежу на вулицях Шебекіно багато диму.

Також на вулицях чути стрілянину.

Також влада Білгородської області анонсувала, що тимчасово перестануть ходити електрички.

«Із завтрашнього дня буде тимчасово призупинено курсування приміських поїздів сполученням Бєлгород – Нежеголь – Бєлгород. Про відновлення перевезень цим маршрутом пасажирів буде поінформовано додатково».

Окрім Шебекіно у Бєлгородській області обстріли у селах Старий Хутір та Муром.

Читайте також: У Шебекіно Легіон та РДК вдарили по зосередженню військ рф (відео)

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 16:19;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Влада Бєлгородської області повідомила, що зупиняє рух приміських поїздів. Ймовірно через бої у Шебекіно.".