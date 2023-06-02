У Шебекіно Легіон та РДК вдарили по зосередженню військ рф (відео)
До Шебекіно Бєлгородської області керівництво рф відправило загін 322-го центру російських ССО «Сенеж», щоб він боровся з Легіоном «Свобода Росії» та Російським Добровольчим Корпусом, повідомляє « Центр національного спротиву».
Феєричне відео удару по зосередженню ворожих військ рф у місті Шебекіно показав Легіон «Свобода Росії».
Також сьогодні стало відомо, що для боротьби з партизанським рухом на територію Бєлгородської області прибув загін 322-го центру російських ССО «Сенеж».
“Росіяни настільки бояться партизан, що терміново припинили усі операції даного елітного підрозділу і натомість розмістили його в прикордонних населених пунктах Бєлгородської області. Задача підрозділу – вести продиверсійну діяльність на російському прикордонні” , – повідомляє «Центр національного спротиву».
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 14:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Шебекіно Бєлгородської області керівництво рф відправило загін 322-го центру російських ССО «Сенеж», щоб він боровся з Легіоном «Свобода Росії» та Російським Добровольчим Корпусом, повідомляє « Центр національного спротиву».".