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У Шебекіно Легіон та РДК вдарили по зосередженню військ рф (відео)

Події 14:46   02.06.2023
Оксана Якушко
У Шебекіно Легіон та РДК вдарили по зосередженню військ рф (відео)

До Шебекіно Бєлгородської області керівництво рф відправило загін 322-го центру російських ССО «Сенеж», щоб він боровся з Легіоном «Свобода Росії» та Російським Добровольчим Корпусом, повідомляє « Центр національного спротиву».

Феєричне відео удару по зосередженню ворожих військ рф у місті Шебекіно показав Легіон «Свобода Росії».

Також сьогодні стало відомо, що для боротьби з партизанським рухом на територію Бєлгородської області прибув загін 322-го центру російських ССО «Сенеж».

“Росіяни настільки бояться партизан, що терміново припинили усі операції даного елітного підрозділу і натомість розмістили його в прикордонних населених пунктах Бєлгородської області. Задача підрозділу – вести продиверсійну діяльність на російському прикордонні” , – повідомляє «Центр національного спротиву».

Читайте також:  Легіон “Свобода Росії” заявив, що продовжує бій на Бєлгородщині (відео)

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 14:46;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Шебекіно Бєлгородської області керівництво рф відправило загін 322-го центру російських ССО «Сенеж», щоб він боровся з Легіоном «Свобода Росії» та Російським Добровольчим Корпусом, повідомляє « Центр національного спротиву».".