До Шебекіно Бєлгородської області керівництво рф відправило загін 322-го центру російських ССО «Сенеж», щоб він боровся з Легіоном «Свобода Росії» та Російським Добровольчим Корпусом, повідомляє « Центр національного спротиву».

Феєричне відео удару по зосередженню ворожих військ рф у місті Шебекіно показав Легіон «Свобода Росії».

Також сьогодні стало відомо, що для боротьби з партизанським рухом на територію Бєлгородської області прибув загін 322-го центру російських ССО «Сенеж».

“Росіяни настільки бояться партизан, що терміново припинили усі операції даного елітного підрозділу і натомість розмістили його в прикордонних населених пунктах Бєлгородської області. Задача підрозділу – вести продиверсійну діяльність на російському прикордонні” , – повідомляє «Центр національного спротиву».