В Шебекино Легион и РДК ударили по сосредоточению войск рф (видео)
В Шебекино Белгородской области руководство рф отправило отряд 322-го центра российских ССО «Сенеж», чтобы он боролся с Легионом «Свобода России» и Русским Добровольческим Корпусом, сообщает «Центр национального сопротивления».
Феерическое видео удара по сосредоточения вражеских войск рф в городе Шебекино показал Легион «Свобода России».
Так же сегодня стало известно, что для борьбы с партизанским движением на территорию Белгородской области прибыл отряд 322-го центра российских ССО «Сенеж».
«Россияне настолько боятся партизан, что срочно прекратили все операции данного элитного подразделения и разместили его в приграничных населенных пунктах Белгородской области. Задача подразделения – вести продиверсионную деятельность на российской границе», — сообщает «Центр национального сопротивления».
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 14:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Шебекино Белгородской области руководство рф отправило отряд 322-го центра российских ССО «сенеж», чтобы он боролся с Легионом «Свобода России» и Русским Добровольческим Корпусом, сообщает «Центр национального сопротивления».".