В Шебекино Белгородской области руководство рф отправило отряд 322-го центра российских ССО «Сенеж», чтобы он боролся с Легионом «Свобода России» и Русским Добровольческим Корпусом, сообщает «Центр национального сопротивления».

Феерическое видео удара по сосредоточения вражеских войск рф в городе Шебекино показал Легион «Свобода России».

Так же сегодня стало известно, что для борьбы с партизанским движением на территорию Белгородской области прибыл отряд 322-го центра российских ССО «Сенеж».

«Россияне настолько боятся партизан, что срочно прекратили все операции данного элитного подразделения и разместили его в приграничных населенных пунктах Белгородской области. Задача подразделения – вести продиверсионную деятельность на российской границе», — сообщает «Центр национального сопротивления».