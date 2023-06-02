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В Шебекино Легион и РДК ударили по сосредоточению войск рф (видео)

Мир 14:46   02.06.2023
Оксана Якушко
В Шебекино Легион и РДК ударили по сосредоточению войск рф (видео)

В Шебекино Белгородской области руководство рф отправило отряд 322-го центра российских ССО «Сенеж», чтобы он боролся с Легионом «Свобода России» и Русским Добровольческим Корпусом, сообщает «Центр национального сопротивления».

Феерическое видео удара по сосредоточения вражеских войск рф в городе Шебекино показал Легион «Свобода России».

Так же сегодня стало известно, что для борьбы с партизанским движением на территорию Белгородской области прибыл отряд 322-го центра российских ССО «Сенеж».

«Россияне настолько боятся партизан, что срочно прекратили все операции данного элитного подразделения и разместили его в приграничных населенных пунктах Белгородской области. Задача подразделения – вести продиверсионную деятельность на российской границе», — сообщает «Центр национального сопротивления».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Происшествия; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 14:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Шебекино Белгородской области руководство рф отправило отряд 322-го центра российских ССО «сенеж», чтобы он боролся с Легионом «Свобода России» и Русским Добровольческим Корпусом, сообщает «Центр национального сопротивления».".