Легион «Свобода России» заявил, что продолжает бой на Белгородщине (видео)

Утром 2 июня легион «Свобода России» сделал заявление, что воины по-прежнему находятся на территории РФ вблизи Харьковской области — а именно в Новой Таволжанке. В подтверждение своих слов опубликовали фото и видео с места.

«Наш танк с флагом Свободной России в с. Новая Таволжанка под Шебекино. Доброго утра с нашей Родины! Продолжаем борьбу!» — написали утром 2 июня в telegram-канале легиона.

Позже там же опубликовали видео стрелкового боя с подписью: «Фрагмент боя легионеров из села Новая Таволжанка. Идет бой».

Партнеры легиона по рейду на территорию РФ «Русский добровольческий корпус» пока о своем местонахождении на информировали. Напомним, утро 1 июня в соседней с Харьковщиной Белгородской области РФ выдалось «недобрым» (так оценил ситуацию местный губернатор Гладков). В промежутке с 7 до 8 утра местные telegram-каналы массово начали сообщать о бое на границе Харьковской и Белгородской областей в районе Шебекино (со стороны Харьковщины — Волчанска). Позже «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» подтвердили, что вновь пересекают границу РФ. Причем бойцы ЛСР заявили, что готовятся пересечь границу, а воины РДК — что они уже в РФ и «скоро покажутся окраины Шебекино». Губернатор Гладков, впрочем, прорыв границы всячески отрицал, но подтвердил эвакуацию жителей региона — в отдаленные области РФ.