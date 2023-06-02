Легион «Свобода России» заявил, что продолжает бой на Белгородщине (видео)
Утром 2 июня легион «Свобода России» сделал заявление, что воины по-прежнему находятся на территории РФ вблизи Харьковской области — а именно в Новой Таволжанке. В подтверждение своих слов опубликовали фото и видео с места.
«Наш танк с флагом Свободной России в с. Новая Таволжанка под Шебекино. Доброго утра с нашей Родины! Продолжаем борьбу!» — написали утром 2 июня в telegram-канале легиона.
Позже там же опубликовали видео стрелкового боя с подписью: «Фрагмент боя легионеров из села Новая Таволжанка. Идет бой».
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Партнеры легиона по рейду на территорию РФ «Русский добровольческий корпус» пока о своем местонахождении на информировали. Напомним, утро 1 июня в соседней с Харьковщиной Белгородской области РФ выдалось «недобрым» (так оценил ситуацию местный губернатор Гладков). В промежутке с 7 до 8 утра местные telegram-каналы массово начали сообщать о бое на границе Харьковской и Белгородской областей в районе Шебекино (со стороны Харьковщины — Волчанска). Позже «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» подтвердили, что вновь пересекают границу РФ. Причем бойцы ЛСР заявили, что готовятся пересечь границу, а воины РДК — что они уже в РФ и «скоро покажутся окраины Шебекино». Губернатор Гладков, впрочем, прорыв границы всячески отрицал, но подтвердил эвакуацию жителей региона — в отдаленные области РФ.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 09:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 2 июня легион «Свобода России» сделал заявление, что воины по-прежнему находятся на территории РФ вблизи Харьковской области — а именно в Новой Таволжанке. В подтверждение своих слов опубликовали фото и видео с места".