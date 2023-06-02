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Легион «Свобода России» заявил, что продолжает бой на Белгородщине (видео)

Мир 09:24   02.06.2023
Оксана Горун
Легион «Свобода России» заявил, что продолжает бой на Белгородщине (видео) Фото: telegram легиона «Свобода России»

Утром 2 июня легион «Свобода России» сделал заявление, что воины по-прежнему находятся на территории РФ вблизи Харьковской области — а именно в Новой Таволжанке. В подтверждение своих слов опубликовали фото и видео с места.

«Наш танк с флагом Свободной России в с. Новая Таволжанка под Шебекино. Доброго утра с нашей Родины! Продолжаем борьбу!» — написали утром 2 июня в telegram-канале легиона.

Позже там же опубликовали видео стрелкового боя с подписью: «Фрагмент боя легионеров из села Новая Таволжанка. Идет бой».

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Партнеры легиона по рейду на территорию РФ «Русский добровольческий корпус» пока о своем местонахождении на информировали. Напомним, утро 1 июня в соседней с Харьковщиной Белгородской области РФ выдалось «недобрым» (так оценил ситуацию местный губернатор Гладков). В промежутке с 7 до 8 утра местные telegram-каналы массово начали сообщать о бое на границе Харьковской и Белгородской областей в районе Шебекино (со стороны Харьковщины — Волчанска). Позже «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» подтвердили, что вновь пересекают границу РФ. Причем бойцы ЛСР заявили, что готовятся пересечь границу, а воины РДК — что они уже в РФ и «скоро покажутся окраины Шебекино». Губернатор Гладков, впрочем, прорыв границы всячески отрицал, но подтвердил эвакуацию жителей региона — в отдаленные области РФ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 09:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 2 июня легион «Свобода России» сделал заявление, что воины по-прежнему находятся на территории РФ вблизи Харьковской области — а именно в Новой Таволжанке. В подтверждение своих слов опубликовали фото и видео с места".