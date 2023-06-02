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Легіон “Свобода Росії” заявив, що продовжує бій на Бєлгородщині (відео)

Події 09:24   02.06.2023
Оксана Горун
Легіон “Свобода Росії” заявив, що продовжує бій на Бєлгородщині (відео) Фото: телеграм легіону “Свобода Росії”

Вранці 2 червня легіон “Свобода Росії” зробив заяву, що воїни, як і раніше, знаходяться на території РФ поблизу Харківської області – а саме в Новій Тавільжанці. На підтвердження своїх слів опублікували фото та відео з місця.

“Наш танк із прапором Вільної Росії у с. Нова Тавільжанка під Шебекіним. Доброго ранку з нашої Батьківщини! Продовжуємо боротьбу!” написали вранці 2 червня у телеграм-каналі легіону.

Пізніше там же опублікували відео стрілецького бою за підписом: “Фрагмент бою легіонерів із села Нова Тавільжанка. Іде бій”.

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Нагадаємо, ранок 1 червня у сусідній з Харківщиною Бєлгородської області РФ видався “недобрим” (так оцінив ситуацію місцевий губернатор Гладков). У проміжку з 7-ї до 8-ї ранку місцеві телеграм-канали масово почали повідомляти про бій на кордоні Харківської та Бєлгородської областей у районі Шебекіного (з боку Харківщини – Вовчанська). Пізніше “Російський добровольчий корпус” та легіон “Свобода Росії” підтвердили, що знову перетинають кордон РФ. Причому бійці ЛСР заявили, що готуються перетнути кордон, а воїни РДК – що вони вже у РФ і “скоро з’являться околиці Шебекіного”. Губернатор Гладков, проте, прорив кордону всіляко заперечував, але підтвердив евакуацію жителів регіону – у віддалені області РФ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 09:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 2 червня легіон “Свобода Росії” зробив заяву, що воїни, як і раніше, знаходяться на території РФ поблизу Харківської області – а саме в Новій Тавільжанці. На підтвердження своїх слів опублікували фото та відео з місця".