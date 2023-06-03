Жителям Белгородщины предлагают эвакуацию в Украину. «Желающих много» — РДК

Бойцы легиона «Свобода России» отметили, что «согласовали с украинским командованием открыть гуманитарные коридоры для белгородцев, страдающих от обстрелов армии режима».

«Все, кому необходимо помощь, за добровольным согласием, могут быть эвакуированы вглубь Украины для предоставления убежища и всех необходимых базовых потребностей», — написали в Telegram-канале легиона.

Желающих эвакуироваться из приграничных населенных пунктов Белгородской области — много, отметил в эфире нацмарафона начальник штаба РДК Александр с позывным «Фортуна».

«Желающих очень много. Желающие могут обратиться к бойцам РДК или легиона. Можно нам написать, мы будем обеспечивать перевозку людей», — сообщили в РДК.

Начальник штаба РДК также заявил, что всем эвакуируемым, которые обратятся к ним, они обеспечивают безопасность.