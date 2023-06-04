Легион «Свобода России» показал, как уничтожает врага на Белгородщине (видео)

Бойцы легиона «Свобода России» показали кадры уничтожения противника в Белгородской области.

«Продолжаем уничтожать врага. Россия будет свободной!» — пишут в Telegram подразделения.

«Вражеская пехота и техника прячется в посадках, думая, что мы их там не найдем. Но мы найдем», — говорится в еще одном сообщении.

Видео: легион «Свобода России»