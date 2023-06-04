Легион «Свобода России» показал, как уничтожает врага на Белгородщине (видео)
Бойцы легиона «Свобода России» показали кадры уничтожения противника в Белгородской области.
«Продолжаем уничтожать врага. Россия будет свободной!» — пишут в Telegram подразделения.
«Вражеская пехота и техника прячется в посадках, думая, что мы их там не найдем. Но мы найдем», — говорится в еще одном сообщении.
Видео: легион «Свобода России»
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 09:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы легиона «Свобода России» показали кадры уничтожения противника в Белгородской области.".