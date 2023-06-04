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Легион «Свобода России» показал, как уничтожает врага на Белгородщине (видео)

Мир 09:39   04.06.2023
Елена Нагорная
Легион «Свобода России» показал, как уничтожает врага на Белгородщине (видео)

Бойцы легиона «Свобода России» показали кадры уничтожения противника в Белгородской области.

«Продолжаем уничтожать врага. Россия будет свободной!» — пишут в Telegram подразделения.

«Вражеская пехота и техника прячется в посадках, думая, что мы их там не найдем. Но мы найдем», — говорится в еще одном сообщении.

Видео: легион «Свобода России»

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 09:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы легиона «Свобода России» показали кадры уничтожения противника в Белгородской области.".