Сообщается об активных боях в районе Новой Таволжанки на Белгородщине (видео)

В районе Новой Таволжанки Шебекинского района Белгородской области идут активные бои, пишет в Telegram легион “Свобода России”.

«Путинские войска продолжают крыть тяжелой артиллерией дома с мирными жителями. Призываем местных не выходить из укрытий», — говорится в публикации подразделения.

Видео: легион «Свобода России»