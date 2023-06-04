Сообщается об активных боях в районе Новой Таволжанки на Белгородщине (видео)
В районе Новой Таволжанки Шебекинского района Белгородской области идут активные бои, пишет в Telegram легион “Свобода России”.
«Путинские войска продолжают крыть тяжелой артиллерией дома с мирными жителями. Призываем местных не выходить из укрытий», — говорится в публикации подразделения.
Видео: легион «Свобода России»
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 10:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Новой Таволжанки Шебекинского района Белгородской области идут активные бои, пишет в Telegram легион “Свобода России”.".