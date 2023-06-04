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Сообщается об активных боях в районе Новой Таволжанки на Белгородщине (видео)

Мир 10:27   04.06.2023
Елена Нагорная
Сообщается об активных боях в районе Новой Таволжанки на Белгородщине (видео)

В районе Новой Таволжанки Шебекинского района Белгородской области идут активные бои, пишет в Telegram легион “Свобода России”.

«Путинские войска продолжают крыть тяжелой артиллерией дома с мирными жителями. Призываем местных не выходить из укрытий», — говорится в публикации подразделения.

Видео: легион «Свобода России»

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Мир, Общество; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 10:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Новой Таволжанки Шебекинского района Белгородской области идут активные бои, пишет в Telegram легион “Свобода России”.".