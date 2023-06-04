РДК и ЛСР заявили, что уже в пригороде Шебекино и предложили встречу Гладкову
Русский добровольческий корпус и легион «Свобода России» заявили о вхождении своей передовой штурмовой группы в пригород Шебекино Белгородской области РФ.
Об этом сообщается в Telegram-каналах РДК и ЛСР.
Также командир РДК и представитель легиона «Свобода России» обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Они предложили отдать ему пленных российских военных в обмен на встречу в стенах храма в Новой Таволжанке и возможность пообщаться.
«Приезжайте на машине скорой помощи лично, в сопровождении водителя, без оружия. Я приеду лично с представителем легиона «Свобода России» и пленными. Совсем недавно вы получили орден мужества, так проявите настоящее гражданское мужество!» — говорится в обращении.
Видео: РДК
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 14:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Русский добровольческий корпус и легион «Свобода России» заявили о вхождении своей передовой штурмовой группы в пригород Шебекино Белгородской области РФ.".