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РДК и ЛСР заявили, что уже в пригороде Шебекино и предложили встречу Гладкову

Мир 14:29   04.06.2023
Елена Нагорная
РДК и ЛСР заявили, что уже в пригороде Шебекино и предложили встречу Гладкову

Русский добровольческий корпус и легион «Свобода России» заявили о вхождении своей передовой штурмовой группы в пригород Шебекино Белгородской области РФ.

Об этом сообщается в Telegram-каналах РДК и ЛСР.

Также командир РДК и представитель легиона «Свобода России» обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Они предложили отдать ему пленных российских военных в обмен на встречу в стенах храма в Новой Таволжанке и возможность пообщаться.

«Приезжайте на машине скорой помощи лично, в сопровождении водителя, без оружия. Я приеду лично с представителем легиона «Свобода России» и пленными. Совсем недавно вы получили орден мужества, так проявите настоящее гражданское мужество!» — говорится в обращении.

Видео: РДК

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Мир, Политика; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 14:29;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Русский добровольческий корпус и легион «Свобода России» заявили о вхождении своей передовой штурмовой группы в пригород Шебекино Белгородской области РФ.".