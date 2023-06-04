РДК и ЛСР заявили, что уже в пригороде Шебекино и предложили встречу Гладкову

Русский добровольческий корпус и легион «Свобода России» заявили о вхождении своей передовой штурмовой группы в пригород Шебекино Белгородской области РФ.

Об этом сообщается в Telegram-каналах РДК и ЛСР.

Также командир РДК и представитель легиона «Свобода России» обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Они предложили отдать ему пленных российских военных в обмен на встречу в стенах храма в Новой Таволжанке и возможность пообщаться.

«Приезжайте на машине скорой помощи лично, в сопровождении водителя, без оружия. Я приеду лично с представителем легиона «Свобода России» и пленными. Совсем недавно вы получили орден мужества, так проявите настоящее гражданское мужество!» — говорится в обращении.

Видео: РДК