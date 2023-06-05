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У границы с Харьковщиной уничтожили технику РФ, в том числе два танка (видео)

Мир 10:43   05.06.2023
Оксана Горун
У границы с Харьковщиной уничтожили технику РФ, в том числе два танка (видео) Фото: скрин

Легион «Свобода России» заявил об уничтожении вражеских танков, БМП и БРДМ у границы — в районе КПП «Шебекино».

«Этой ночью с использованием дронов группы Легиона уничтожили два танка, один БМП-3 и один БРДМ в районе КПП Шебекино», — проинформировали в telegram-канале ЛСР.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 10:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Легион «Свобода России» заявил об уничтожении вражеских танков, БМП и БРДМ у границы — в районе КПП «Шебекино»".