У границы с Харьковщиной уничтожили технику РФ, в том числе два танка (видео)

Легион «Свобода России» заявил об уничтожении вражеских танков, БМП и БРДМ у границы — в районе КПП «Шебекино».

«Этой ночью с использованием дронов группы Легиона уничтожили два танка, один БМП-3 и один БРДМ в районе КПП Шебекино», — проинформировали в telegram-канале ЛСР.