У границы с Харьковщиной уничтожили технику РФ, в том числе два танка (видео)
Фото: скрин
Легион «Свобода России» заявил об уничтожении вражеских танков, БМП и БРДМ у границы — в районе КПП «Шебекино».
«Этой ночью с использованием дронов группы Легиона уничтожили два танка, один БМП-3 и один БРДМ в районе КПП Шебекино», — проинформировали в telegram-канале ЛСР.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 10:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Легион «Свобода России» заявил об уничтожении вражеских танков, БМП и БРДМ у границы — в районе КПП «Шебекино»".