СБУ установила танкистов рф, прицельно стрелявшим по домам на Харьковщине

Военными преступниками оказались 20-летние военнослужащие рф: наводчик – оператор танка Юрий Запорожский и его командир Никита Хлыстов, сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

СБУ установила, что российские танкисты 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады рф 24 февраля в составе своего военного подразделения пересекли государственную границу Украины. Находясь в составе сухопутных подразделений агрессора, они принимали непосредственное участие в захвате населенных пунктов в Харьковской области.

В частности, зафиксировано, что 29 апреля 2022 года, выполняя приказ своего командира, наводчик-оператор танка произвел не менее четырех прямых выстрелов в частные дома села Верхняя Роганка Харьковской области, которые не являются военной целью, а наоборот были заселены исключительно гражданскими лицами.

В результате прямого попадания осколочно-фугасных танковых снарядов калибра 125 мм разрушены два частных дома и объекта гражданской инфраструктуры. После поражения жилья семьям пришлось эвакуироваться в другие населенные пункты.

На основании собранных материалов следователи СБУ заочно сообщили военным преступникам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны совершены группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по установлению их места нахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.