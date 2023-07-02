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Двоє поранених від обстрілів і підрив трактора – Синєгубов про минулу добу

Суспільство 08:58   02.07.2023
Олена Нагорна
Двоє поранених від обстрілів і підрив трактора – Синєгубов про минулу добу Фото: пресслужба ХОВА

На Харківщині минулої доби внаслідок ворожих обстрілів постраждали дві жінки – обидві внаслідок удару росіян по Балаклії, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог з артилерії та мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

“За уточненими даними, внаслідок обстрілів міста Балаклія Ізюмського району касетними боєприпасами зазнала поранення та була ушпиталена жінка 65 років. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Пізніше до медиків звернулася жінка 73 років з осколковим пораненням, лікується амбулаторно. У місті пошкоджено чотири житлові будинки, господарча споруда, лінія електропередачі та залізнична колія”, — написав Синєгубов.

У селі Богодарове Ізюмського району під час проведення польових робіт на міні підірвався трактор. Без постраждалих.

Читайте також: Пожеж від обстрілів не було, у Балаклії постраждали дві жінки — ДСНС

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 08:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині минулої доби внаслідок ворожих обстрілів постраждали дві жінки – обидві внаслідок удару росіян по Балаклії, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".