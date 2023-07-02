Две раненые от обстрелов и подрыв трактора — Синегубов о сутках на Харьковщине
На Харьковщине за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов пострадали две женщины — обе в результате удара россиян по Балаклее, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, враг из артиллерии и минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.
«По уточненным данным, в результате обстрелов города Балаклея Изюмского района кассетными боеприпасами получила ранения и была госпитализирована женщина 65 лет. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести. Позже к медикам обратилась женщина 73 лет с осколочным ранением, лечится амбулаторно. В городе повреждены четыре жилых дома, хозяйственная постройка, линия электропередачи и железнодорожный путь», — написал Синегубов.
В селе Богодарово Изюмского района при проведении полевых работ на мине подорвался трактор. Без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 08:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов пострадали две женщины — обе в результате удара россиян по Балаклее, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".