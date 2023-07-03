У Краснограді розбираються з перейменуванням: залучили істориків

У Краснограді на Харківщині консультуються із фахівцями щодо назви міста.

“Зараз в соціальних мережах активно обговорюється питання щодо перейменування нашого міста. Ця проблема піднімається не вперше, – зазначили в пресслужбі Красноградської міської громади. – Робоча група Національної комісії зі стандартів державної мови включила наше місто до переліку населених пунктів України, які містять слова з коренем “красн”. Перш ніж Національна комісія надасть висновок для врахування при прийнятті рішення про перейменування міста, Красноградська міська рада повинна підготувати інформацію про наявність чи відсутність загальнодоступних перевірених джерел щодо підстав перейменування Краснограда в 1922 році. З цією метою ініційовано, відповідно до рекомендацій Нацкомісії, проведення консультацій з фахівцями в області історії та краєзнавства з метою визначення мотивів найменування міста та аргументації доцільності збереження назви міста чи її зміни. До цієї роботи Красноградська міська рада залучає істориків, краєзнавців місцевих освітніх установ, музеїв, фахівців Інституту національної пам’яті”.

Усі напрацювання у Краснограді обіцяють узагальнити та передати Нацкомісії.

“Висновок комісії стане підставою для подальших кроків щодо перейменування міста. Красноградська міська рада і надалі інформуватиме громаду про роботу в цьому напрямку”, – зазначили в пресслужбі.

Питання перейменування центру громади також обговорили на засіданні комісії Красноградської громади з питань перейменування.