В Краснограде разбираются с переименованием: привлекли историков

В Краснограде на Харьковщине консультируются со специалистами относительно названия города.

«Сейчас в социальных сетях активно обсуждается вопрос переименования нашего города. Эта проблема поднимается не в первый раз, — отметили в пресс-службе Красноградской городской громады. — Рабочая группа Национальной комиссии по стандартам государственного языка включила наш город в список населенных пунктов Украины, содержащих слова с корнем «красн». Прежде чем Национальная комиссия предоставит вывод для учета при принятии решения о переименовании города, Красноградский городской совет должен подготовить информацию о наличии или отсутствии общедоступных достоверных источников по поводу переименования Краснограда в 1922 году. С этой целью инициировано в соответствии с рекомендациями Нацкомиссии проведение консультаций со специалистами в области истории и краеведения с целью определения мотивов наименования города и аргументации целесообразности сохранения названия города или его изменения. К этой работе Красноградский городской совет привлекает историков, краеведов местных образовательных учреждений, музеев, специалистов Института национальной памяти».

Все наработки в Краснограде обещают обобщить и передать Нацкомиссии.

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«Вывод комиссии послужит основанием для дальнейших шагов по переименованию города. Красноградский городской совет и дальше будет информировать громаду о работе в этом направлении», — отметили в пресс-службе.

Вопрос переименования центра громада также обсудили на заседании комиссии Красноградской громады по переименованию.