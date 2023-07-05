Сапери працюють у трьох районах Харківщини: де буде гучно – ОВА
5 липня піротехніки працюють у Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах.
Про це попередили у ХОВА.
Зокрема, з 11:00 до 12:00 відбудеться контрольований підрив боєприпасів у районі села Циркуни.
А з 11:20 до 11:40 сапери знищуватимуть вибухонебезпечний предмет поблизу села Мартове Печенізької громади.
У ХОВА додали, що з 11:40 до 12:10 сапери здійснять контрольоване знищення вибухонебезпечного предмета поблизу селища Донець.
Читайте також: Наслідки обстрілів Харківщини за добу: інформація ХОВА
Новини за темою:
Ви читали новину: «Сапери працюють у трьох районах Харківщини: де буде гучно – ОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 11:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 липня піротехніки працюють у Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах.".