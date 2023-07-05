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Сапери працюють у трьох районах Харківщини: де буде гучно – ОВА

Суспільство 11:25   05.07.2023
Вікторія Яковенко
Сапери працюють у трьох районах Харківщини: де буде гучно – ОВА

5 липня піротехніки працюють у Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах.

Про це попередили у ХОВА.

Зокрема, з 11:00 до 12:00 відбудеться контрольований підрив боєприпасів у районі села Циркуни.

А з 11:20 до 11:40 сапери знищуватимуть вибухонебезпечний предмет поблизу села Мартове Печенізької громади.

У ХОВА додали, що з 11:40 до 12:10 сапери здійснять контрольоване знищення вибухонебезпечного предмета поблизу селища Донець.

Читайте також: Наслідки обстрілів Харківщини за добу: інформація ХОВА

Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 11:25;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 липня піротехніки працюють у Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах.".