Саперы работают в трех районах Харьковщины: где будет громко — ОВА
5 июля пиротехники работают в Харьковском, Чугуевском и Изюмском районах.
Об этом предупредили в ХОВА.
В частности, с 11.00 до 12.00 произойдет контролируемый подрыв боеприпасов в районе села Циркуны.
А с 11:20 до 11:40 саперы будут уничтожать взрывоопасный предмет вблизи села Мартовая Печенежской громады.
В ХОВА добавили, что с 11:40 до 12:10 саперы планируют уничтожить взрывоопасный предмет вблизи поселка Донец.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 11:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 июля пиротехники работают в Харьковском, Чугуевском и Изюмском районах.".