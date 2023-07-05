Саперы работают в трех районах Харьковщины: где будет громко — ОВА

5 июля пиротехники работают в Харьковском, Чугуевском и Изюмском районах.

Об этом предупредили в ХОВА.

В частности, с 11.00 до 12.00 произойдет контролируемый подрыв боеприпасов в районе села Циркуны.

А с 11:20 до 11:40 саперы будут уничтожать взрывоопасный предмет вблизи села Мартовая Печенежской громады.

В ХОВА добавили, что с 11:40 до 12:10 саперы планируют уничтожить взрывоопасный предмет вблизи поселка Донец.