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Саперы работают в трех районах Харьковщины: где будет громко — ОВА

Общество 11:25   05.07.2023
Виктория Яковенко
Саперы работают в трех районах Харьковщины: где будет громко — ОВА

5 июля пиротехники работают в Харьковском, Чугуевском и Изюмском районах.

Об этом предупредили в ХОВА.

В частности, с 11.00 до 12.00 произойдет контролируемый подрыв боеприпасов в районе села Циркуны.

А с 11:20 до 11:40 саперы будут уничтожать взрывоопасный предмет вблизи села Мартовая Печенежской громады.

В ХОВА добавили, что с 11:40 до 12:10 саперы планируют уничтожить взрывоопасный предмет вблизи поселка Донец.

Читайте также: Последствия обстрелов Харьковщины за сутки: информация ХОВА

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 11:25;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 июля пиротехники работают в Харьковском, Чугуевском и Изюмском районах.".