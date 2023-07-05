У Харкові врятували замурованих у стіну кажанів

У Харкові кажани “потрапили в полон” утеплювача – під час ремонту фасаду будівлі альпіністи замурували отвори в стіні разом із їхніми мешканцями.

Врятувати кажанів змогли завдяки пильності мешканців багатоповерхівки.

“Кілька днів тому до нашого центру реабілітації звернулися будівельники до яких зателефонували занепокоєні власники балкона багатоповерхівки. З їх слів, вони чули шкрябання та характерні звуки кажанів протягом двох днів“, – описали події в громадській організації Ukrainian Bat Rehabilitation Center.

Як виявилося, альпіністи, ремонтуючи фасад будинку, замурували отвори, через які кажани проникали всередину. Щоб урятувати тварин, власники балкона дозволили розібрати внутрішню обшивку.

“Розбирати почали зі стелі, де найчастіше чули шкрябання, але не знайшли нікого, тож продовжили поступово розбирати стіни та підлогу. Через кілька годин продуктивної роботи нарешті ми змогли дістатися до кажанячої схованки! На наше здивування це була мікро-колонія Лиликів двоколірних (Vespertilio murinus). Ці крихітки втрьох сиділи біля єдиної щілини, через яку надходило свіже повітря, але яка була замала для того, щоб вилізти назовні”, – розповіли зоозахисники.

Мишей оглянули наявність пошкоджень і напоїли. А потім повернули на волю.

“Лилики двоколірні, не численний, але звичайний вид у Харкові. Цікаво що перша згадка про кажанів у Харкові, яка відноситься аж до 1830 року стосується саме цього виду кажанів. Проте більшість зустрічей лиликів у теперішній час у місті відбувається восени та взимку під час міграцій та зимівлі. Тому ця знахідка є дуже цікавою, вона вказує на те, що якась частина тварин може залишитися у місті й влітку”, – зазначили в Ukrainian Bat Rehabilitation Center.