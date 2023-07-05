В Харькове спасли замурованных в стену летучих мышей

В Харькове летучие мыши «попали в плен» утеплителя — во время ремонта фасада здания альпинисты замуровали отверстия в стене вместе с их обитателями.

Спасти летучих мышей смогли благодаря бдительности жителей многоэтажки.

«Несколько дней назад в наш центр реабилитации обратились строители, к которым позвонили обеспокоенные владельцы балкона многоэтажки. По их словам, они слышали скрежет и характерные звуки летучих мышей в течение двух дней», — описали события в харьковской общественной организации Ukrainian Bat Rehabilitation Center.

Как оказалось, альпинисты, ремонтируя фасад дома, замуровали отверстия, через которые летучие мыши проникали внутрь. Чтобы спасти животных, владельцы балкона разрешили разобрать внутреннюю обшивку.

«Разбирать начали с потолка, где чаще всего слышали скребки, но не нашли никого, поэтому продолжили постепенно разбирать стены и пол. Через несколько часов продуктивной работы наконец-то мы смогли добраться до летучего тайника! К нашему удивлению, это была микро-колония лиликов двухцветных (Vespertilio murinus). Эти крохи втроем сидели у единственной щели, через которую поступал свежий воздух, но которая была маловата для того, чтобы выбраться наружу», — рассказали зоозащитники.

Мышей осмотрели на наличие повреждений и напоили. А затем — вернули на волю.

«Лилики двухцветные — не многочисленный, но обычный вид в Харькове. Интересно, что первое упоминание о летучих мышах в Харькове, которое относится к 1830 году, касается именно этого вида летучих мышей. Однако большинство встреч с лиликами в настоящее время в городе проходят осенью и зимой во время миграций и зимовки. Поэтому эта находка очень интересна, она указывает на то, что какая-то часть животных может оставаться в городе и летом», — отметили в Ukrainian Bat Rehabilitation Center.