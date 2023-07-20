Депутати Європарламенту відвідали Харків. Що обговорювали (фото)

20 липня Харків відвідала делегація депутатів Європейського парламенту, повідомили у пресслужбах міської ради та обласної прокуратури.

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував депутатів від партії “Renew Europe Group” (альянс лібералів та демократів) про наслідки російської агресії та підкреслив, що РФ має відповісти за скоєні злочини, пише пресслужба мерії.

“Чимало городян, на жаль, загинуло. Зруйновано житлові, адміністративні будівлі, культурна спадщина. Загалом у Харкові постраждали понад 4 тисячі будинків, 500 не підлягають відновленню, і ми маємо їх знести та побудувати там нові, 150 тисяч осіб залишилися без житла. Дуже багато інфраструктурних об’єктів зруйновано. Росія має відповісти, щоб жоден випадок не залишився без відповідальності для тих, хто віддав накази та скоїв ці злочини”, – сказав Терехов.



Фото: Харківська міськрада

До складу делегації депутатів Європарламенту увійшли Георгіус Кіртсос, Карен Мількйор та Петрас Ауштравічус, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

Глава відомства Олександр Фільчаков розповів їм, що прокуратура здійснює процесуальне керівництво у майже 17300 кримінальних провадженнях за ст. 438 ККУ щодо майже 18000 злочинів, суб’єктами яких є військові РФ. У цих справах про підозру повідомили 44 особам, з яких 36 – заочно. Також повідомлено про підозру 705 держзрадникам, колаборантам, посібникам окупантів та корегувальникам вогню. До суду направлено 445 обвинувальних актів щодо 454 осіб.



Фото: Харківська облпрокуратура

Петрас Ауштравічус наголосив, що Європарламент підтримує лише перемогу України.

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