У Харкові ООН відкрив Центр допомоги врятованим

Центр відкрили за сприяння UNFPA, Фонду ООН у сфері народонаселення в Україні. Кожен постраждалий від війни житель регіону може отримати професійну комплексну соціально-психологічну допомогу, повідомила ХОВА.

Разом із начальником Харківської ОВА Олегом Синєгубовим у відкритті Центру взяли участь народна депутатка України Марія Мезенцева, Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко та представник UNFPA в Україні Хайме Надаль.

«Ми вдячні UNFPA, Фонду ООН в галузі народонаселення за підтримку у відкритті Центру. В умовах війни питання ментального здоров’я громадян стоїть надзвичайно гостро. Дуже важливо, що люди, які виїхали із зони активних бойових дій або тимчасово окупованих територій, завдяки створеному Центру зможуть отримувати соціально-психологічну підтримку в одному місці», – сказав Олег Синєгубов.

За даними Офісу Генпрокурора, на сьогодні в Україні зареєстровано 212 випадків сексуального насильства, здійсненого в умовах повномасштабної війни, розповіла Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.

Найбільша кількість таких злочинів припадає на Херсонську і Київську області. На Харківщині зафіксовано 19 підтверджених випадків.

«Усі ми добре розуміємо, що це лише «верхівка айсберга» і фактично таких злочинів набагато більше. Робота Центру допомоги врятованим дасть можливість постраждалим людям сказати про свій біль і пережиті страждання, а також отримати комплекс медичних, соціально-психологічних та правових послуг», – розповіла Катерина Левченко.

Наразі такі Центри діють в 11 регіонах України. За підтримки міжнародних партнерів їх мережа буде розширюватися.

За словами представника UNFPA в Україні Хайме Надаля, для Фонду Народонаселення ООН вкрай важливо продовжувати роботу у напрямку допомоги людям, постраждалим від гендерно обумовленого насилля.

«Ми докладаємо максимум зусиль, аби створити необхідні умови для підтримки громадян, особливо жінок та дітей, постраждалих від насильства, пов’язаного в тому числі з військовими діями з боку рф на території України», – зазначив Хайме Надаль.

«Кейси з фактами гендерно обумовленого насильства, які реєструє Офіс Генпрокурора, будуть передаватися до Міжнародного реєстру збитків. Цю структуру ми започаткували нещодавно з більш ніж 40-ма країнами ради Європи і всіма країнами G7, для того, аби постраждалі громадяни могли отримати не лише психологічну та медичну допомогу, а й матеріальну компенсацію», – розповіла Марія Мезенцева.

До Центру допомоги врятованим можна звернутися в будні з 10:00 до 17:00 за адресою: вулиця Сумська, 37 (приміщення Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості). А також за телефоном: +38 066 457 74 17.