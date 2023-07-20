В Харькове ООН открыл Центр помощи спасенным
Центр открыли при содействии UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине. Каждый пострадавший от войны житель региона может получить в нем профессиональную комплексную социально-психологическую помощь, сообщила ХОВА.
Вместе с начальником Харьковской ОВА Олегом Синегубовым в открытии Центра приняли участие народная депутат Украины Мария Мезенцева, Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко и представитель UNFPA в Украине Хайме Надаль.
«Мы благодарны UNFPA, Фонд ООН в области народонаселения за поддержку в открытии Центра. В условиях войны вопрос ментального здоровья граждан стоит очень остро. Очень важно, что люди, выехавшие из зоны активных боевых действий или временно оккупированных территорий благодаря созданному Центру смогут получать социально-психологическую поддержку в одном месте», – сказал Олег Синегубов.
По данным Офиса Генпрокурора, на сегодня в Украине зарегистрировано 212 случаев сексуального насилия, совершенного в условиях полномасштабной войны, рассказала Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко.
Наибольшее количество подобных преступлений приходится на Херсонскую и Киевскую области. В Харьковской области зафиксировано 19 подтвержденных случаев.
«Все мы хорошо понимаем, что это только «верхушка айсберга», и фактически таких преступлений гораздо больше. Работа Центра помощи спасенным позволит пострадавшим людям сказать о своей боли и пережитых страданиях, а также получить комплекс медицинских, социально-психологических и правовых услуг», – рассказала Екатерина Левченко.
Пока такие Центры действуют в 11 регионах Украины. При поддержке интернациональных партнеров их сеть будет расширяться.
По словам представителя UNFPA в Украине Хайме Надаля, для Фонда Народонаселения ООН крайне важно продолжать помогать людям, пострадавшим от гендерно обусловленного насилия.
«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы создать необходимые условия для поддержки граждан, особенно женщин и детей, пострадавших от насилия, связанного в том числе из-за военных действий со стороны рф на территории Украины», — отметил Хайме Надаль.
«Кейсы с фактами гендерно оговоренного насилия, которые регистрирует Офис Генпрокурора, будут передавать в Международный реестр убытков. Эту структуру мы открыли недавно с более, чем 40 странами совета Европы и всеми странами G7, для того чтобы пострадавшие граждане могли получить не только психологическую и медицинскую помощь, но и материальную компенсацию», – рассказала Мария Мезенцева.
В Центр помощи спасенным можно обратиться по будням с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Сумская, 37 (помещение Харьковского областного Дворца детского и юношеского творчества). А также по телефону: +38 066 457 74 17.
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 15:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр открыли при содействии UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине. Каждый пострадавший от войны житель региона может получить в нем профессиональную комплексную социально-психологическую помощь, сообщила ХОВА.".