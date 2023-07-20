Депутаты Европарламента посетили Харьков. Что обсуждали (фото)

20 июля Харьков посетила делегация депутатов Европейского парламента, сообщили в пресс-службах городского совета и областной прокуратуры.

Мэр Харькова проинформировал депутатов от партии «Renew Europe Group» (альянс либералов и демократов) о последствиях российской агрессии и подчеркнул, что РФ должна ответить за совершенные преступления, пишет пресс-служба мэрии.

«Немало горожан, к сожалению, погибло. Разрушены жилые, административные здания, культурное наследие. Всего в Харькове пострадали более 4 тысяч домов, 500 не подлежат восстановлению, и мы должны их снести и построить там новые, 150 тысяч человек остались без жилья. Очень много инфраструктурных объектов разрушено. Россия должна ответить, чтобы ни один случай не остался без ответственности для тех, кто отдал приказы и совершил эти преступления», — сказал Терехов.



Фото: Харьковский горсовет

В состав делегации депутатов Европарламента вошли Георгиус Киртсос, Карен Милькйор и Петрас Ауштравичус, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Глава ведомства Александр Фильчаков рассказал им, что прокуратура осуществляет процессуальное руководство в почти 17300 уголовных производствах по ст. 438 УКУ относительно почти 18000 преступлений, субъектами которых являются военные РФ. В этих делах о подозрении сообщили 44 лицам, из которых 36 — заочно. Также сообщено о подозрении 705 госизменникам, коллаборантам, пособникам оккупантов и корректировщикам огня. В суд направлено 445 обвинительных актов в отношении 454 человек.



Фото: Харьковская облпрокуратура

Петрас Ауштравичус подчеркнул, что Европарламент поддерживает только победу Украины.

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