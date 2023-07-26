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Російський снаряд влучив у будинок: під Харковом ексгумували тіло чоловіка

Суспільство 12:17   26.07.2023
Вікторія Яковенко
Російський снаряд влучив у будинок: під Харковом ексгумували тіло чоловіка Фото: Харківська обласна прокуратура

20 липня у селі Циркуни правоохоронці ексгумували тіло 81-річного чоловіка, який у березні минулого року загинув внаслідок влучання снаряда у його дім.

«Під час ворожого удару чоловік перебував у власному будинку, куди влучив снаряд. Від отриманих травм чоловік загинув на місці», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Тіло направили на судово-медичну експертизу. За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 12:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 липня у селі Циркуни правоохоронці ексгумували тіло 81-річного чоловіка, який у березні минулого року загинув внаслідок влучання снаряда у його дім.".