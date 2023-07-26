Російський снаряд влучив у будинок: під Харковом ексгумували тіло чоловіка

20 липня у селі Циркуни правоохоронці ексгумували тіло 81-річного чоловіка, який у березні минулого року загинув внаслідок влучання снаряда у його дім.

«Під час ворожого удару чоловік перебував у власному будинку, куди влучив снаряд. Від отриманих травм чоловік загинув на місці», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Тіло направили на судово-медичну експертизу. За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).