Російський снаряд влучив у будинок: під Харковом ексгумували тіло чоловіка
Фото: Харківська обласна прокуратура
20 липня у селі Циркуни правоохоронці ексгумували тіло 81-річного чоловіка, який у березні минулого року загинув внаслідок влучання снаряда у його дім.
«Під час ворожого удару чоловік перебував у власному будинку, куди влучив снаряд. Від отриманих травм чоловік загинув на місці», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Тіло направили на судово-медичну експертизу. За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 12:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 липня у селі Циркуни правоохоронці ексгумували тіло 81-річного чоловіка, який у березні минулого року загинув внаслідок влучання снаряда у його дім.".