Прокуратура показала, що прилетіло по Первомайськиму на Харківщині (фото)

Прокурори фіксують наслідки нічного удару по Первомайському. За їхніми даними, били двома безпілотниками.

“Слідством встановлено, що в ніч на 26 липня російські військові завдали удар двома БПЛА по м. Первомайський Лозівського району. Зафіксовано влучання на територію промислового підприємства, у результаті чого сталась пожежа“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Типу БПЛА, які використовувала армія РФ, прокурори не уточнили. Раніше мер Первомайського Микола Бакшеєв заявляв, що по місту вдарили “Шахедами”.