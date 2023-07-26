Прокуратура показала, що прилетіло по Первомайськиму на Харківщині (фото)
Прокурори фіксують наслідки нічного удару по Первомайському. За їхніми даними, били двома безпілотниками.
“Слідством встановлено, що в ніч на 26 липня російські військові завдали удар двома БПЛА по м. Первомайський Лозівського району. Зафіксовано влучання на територію промислового підприємства, у результаті чого сталась пожежа“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Типу БПЛА, які використовувала армія РФ, прокурори не уточнили. Раніше мер Первомайського Микола Бакшеєв заявляв, що по місту вдарили “Шахедами”.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 09:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокурори фіксують наслідки нічного удару по Первомайському. За їхніми даними, били двома безпілотниками".