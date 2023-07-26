Прокуратура показала, что прилетело по Первомайскому на Харьковщине (фото)

Прокуроры фиксируют последствия ночного удара по Первомайскому. По их данным, били двумя беспилотниками.

«Следствием установлено, что в ночь на 26 июля российские военные нанесли удар двумя БПЛА по г. Первомайскому Лозовского района. Зафиксировано попадание на территорию промышленного предприятия, в результате чего произошел пожар», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Тип БПЛА, которые использовала армия РФ, прокуроры не уточнили. Ранее мэр Первомайского Николай Бакшеев заявлял, что по городу ударили «Шахедами».