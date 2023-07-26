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Прокуратура показала, что прилетело по Первомайскому на Харьковщине (фото)

Происшествия 09:08   26.07.2023
Оксана Горун
Прокуратура показала, что прилетело по Первомайскому на Харьковщине (фото)

Прокуроры фиксируют последствия ночного удара по Первомайскому. По их данным, били двумя беспилотниками.

«Следствием установлено, что в ночь на 26 июля российские военные нанесли удар двумя БПЛА по г. Первомайскому Лозовского района. Зафиксировано попадание на территорию промышленного предприятия, в результате чего произошел пожар», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Удар по Первомайскому БПЛА 2

Тип БПЛА, которые использовала армия РФ, прокуроры не уточнили. Ранее мэр Первомайского Николай Бакшеев заявлял, что по городу ударили «Шахедами».

Удар по Первомайскому БПЛА 3

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 09:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры фиксируют последствия ночного удара по Первомайскому. По их данным, били двумя беспилотниками".