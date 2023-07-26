Прокуратура показала, что прилетело по Первомайскому на Харьковщине (фото)
Прокуроры фиксируют последствия ночного удара по Первомайскому. По их данным, били двумя беспилотниками.
«Следствием установлено, что в ночь на 26 июля российские военные нанесли удар двумя БПЛА по г. Первомайскому Лозовского района. Зафиксировано попадание на территорию промышленного предприятия, в результате чего произошел пожар», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Тип БПЛА, которые использовала армия РФ, прокуроры не уточнили. Ранее мэр Первомайского Николай Бакшеев заявлял, что по городу ударили «Шахедами».
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 09:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры фиксируют последствия ночного удара по Первомайскому. По их данным, били двумя беспилотниками".