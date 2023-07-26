Российский снаряд попал в дом: под Харьковом эксгумировали тело мужчины

20 июля в селе Циркуны правоохранители эксгумировали тело 81-летнего мужчины, который в марте прошлого года погиб в результате попадания снаряда в его дом.

«Во время вражеского удара мужчина находился в собственном доме, куда попал снаряд. От полученных травм мужчина погиб на месте», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По факту происшествия возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).