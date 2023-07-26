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Российский снаряд попал в дом: под Харьковом эксгумировали тело мужчины

Общество 12:17   26.07.2023
Виктория Яковенко
Российский снаряд попал в дом: под Харьковом эксгумировали тело мужчины Фото: Харьковская областная прокуратура

20 июля в селе Циркуны правоохранители эксгумировали тело 81-летнего мужчины, который в марте прошлого года погиб в результате попадания снаряда в его дом.

«Во время вражеского удара мужчина находился в собственном доме, куда попал снаряд. От полученных травм мужчина погиб на месте», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По факту происшествия возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 12:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 июля в селе Циркуны правоохранители эксгумировали тело 81-летнего мужчины, который в марте прошлого года погиб в результате попадания снаряда в его дом.".