Российский снаряд попал в дом: под Харьковом эксгумировали тело мужчины
Фото: Харьковская областная прокуратура
20 июля в селе Циркуны правоохранители эксгумировали тело 81-летнего мужчины, который в марте прошлого года погиб в результате попадания снаряда в его дом.
«Во время вражеского удара мужчина находился в собственном доме, куда попал снаряд. От полученных травм мужчина погиб на месте», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По факту происшествия возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 12:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 июля в селе Циркуны правоохранители эксгумировали тело 81-летнего мужчины, который в марте прошлого года погиб в результате попадания снаряда в его дом.".