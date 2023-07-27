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ППО Харківщини отримала те, що допоможе “долати ракети і БпЛА малими силами”

Суспільство 21:51   27.07.2023
Олена Нагорна
ППО Харківщини отримала те, що допоможе “долати ракети і БпЛА малими силами”

Силам ППО Харківської області передали ноутбуки, радіостанції та кондиціонери. За словами заступника начальника ХОВА Михайла Харнама, це дозволить захисникам неба виконувати бойові завдання ще краще.

Техніку передали у межах регіональної програми територіальної оборони, пише пресслужба ХОВА.

Обладнання для побратимів отримував заступник командира частини з озброєння Євген Сало, який уже понад 20 років служить в армії.

“Наразі нам дуже потрібні рації для виконання бойових завдань. Групи, які виїздять під час оголошення тривоги й відстежують дрони-камікадзе чи виявляють ракети, завдяки цим засобам зв’язку можуть здолати ворожу техніку навіть малими силами”, – прокоментував Сало.


Фото: ХОВА

Нагадаємо, в ході ворожої атаки по Україні ввечері 26 липня сили ППО збили крилаті ракети у Київській, Харківській областях та у Дніпрі.

Автор: Олена Нагорна
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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Силам ППО Харківської області передали ноутбуки, радіостанції та кондиціонери. За словами заступника начальника ХОВА Михайла Харнама, це дозволить захисникам неба виконувати бойові завдання ще краще.".