ППО Харківщини отримала те, що допоможе “долати ракети і БпЛА малими силами”

Силам ППО Харківської області передали ноутбуки, радіостанції та кондиціонери. За словами заступника начальника ХОВА Михайла Харнама, це дозволить захисникам неба виконувати бойові завдання ще краще.

Техніку передали у межах регіональної програми територіальної оборони, пише пресслужба ХОВА.

Обладнання для побратимів отримував заступник командира частини з озброєння Євген Сало, який уже понад 20 років служить в армії.

“Наразі нам дуже потрібні рації для виконання бойових завдань. Групи, які виїздять під час оголошення тривоги й відстежують дрони-камікадзе чи виявляють ракети, завдяки цим засобам зв’язку можуть здолати ворожу техніку навіть малими силами”, – прокоментував Сало.



Фото: ХОВА

Нагадаємо, в ході ворожої атаки по Україні ввечері 26 липня сили ППО збили крилаті ракети у Київській, Харківській областях та у Дніпрі.