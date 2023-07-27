ПВО Харьковщины получила то, что поможет одолевать ракеты и БпЛА малыми силами

Силам ПВО Харьковской области передали ноутбуки, радиостанции и кондиционеры. По словам замначальника ХОВА Михаила Харнама, это позволит защитникам неба выполнять боевые задачи еще лучше.

Технику передали в рамках региональной программы территориальной обороны, пишет пресс-служба ХОВА.

Оборудование для побратимов получал замкомандира части по вооружению Евгений Сало, который уже более 20 лет служит в армии.

«Сейчас нам очень нужны рации для выполнения боевых задач. Группы, которые выезжают во время объявления тревоги и отслеживают дроны-камикадзе или обнаруживают ракеты, благодаря этим средствам связи могут одолеть вражескую технику даже малыми силами», — прокомментировал Сало.



Фото: ХОВА

Напомним, в ходе вражеской атаки по Украине вечером 26 июля силы ПВО сбили крылатые ракеты в Киевской, Харьковской областях и в Днепре.