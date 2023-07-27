ПВО Харьковщины получила то, что поможет одолевать ракеты и БпЛА малыми силами
Силам ПВО Харьковской области передали ноутбуки, радиостанции и кондиционеры. По словам замначальника ХОВА Михаила Харнама, это позволит защитникам неба выполнять боевые задачи еще лучше.
Технику передали в рамках региональной программы территориальной обороны, пишет пресс-служба ХОВА.
Оборудование для побратимов получал замкомандира части по вооружению Евгений Сало, который уже более 20 лет служит в армии.
«Сейчас нам очень нужны рации для выполнения боевых задач. Группы, которые выезжают во время объявления тревоги и отслеживают дроны-камикадзе или обнаруживают ракеты, благодаря этим средствам связи могут одолеть вражескую технику даже малыми силами», — прокомментировал Сало.
Фото: ХОВА
Напомним, в ходе вражеской атаки по Украине вечером 26 июля силы ПВО сбили крылатые ракеты в Киевской, Харьковской областях и в Днепре.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 21:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силам ПВО Харьковской области передали ноутбуки, радиостанции и кондиционеры. По словам замначальника ХОВА Михаила Харнама, это позволит защитникам неба выполнять боевые задачи еще лучше.".