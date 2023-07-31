У Київському районі міняють тепломагістраль

У Київській філії КП “Харківські теплові мережі” перекладають теплову магістраль.

За словами начальника філії Вадима Хорольського, минулого опалювального сезону стара труба дала вісім дефектів, тому вирішили повністю замінити 340 м теплотраси.

«Відрізок мережі від вул. Ярослава Мудрого до вул. Леся Сердюка з’єднує дві магістралі та забезпечує постачання тепла в 140 будинків у нагірній частині Київського району, а також до гуртожитків вишів. Зараз завершується перший етап робіт. За 15 днів робітники встигли замінити 120 м труби з реконструкцією камери», – зазначив Вадим Хорольський.

Тим часом інша бригада вже починає демонтаж наступної ділянки. Роботи планується завершити до кінця серпня.