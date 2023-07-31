В Киевском районе меняют тепломагистраль

В Киевском филиале КП «Харьковские тепловые сети» перекладывают тепловую магистраль.

По словам начальника филиала Вадима Хорольского, в прошлом отопительном сезоне старая труба дала восемь дефектов, поэтому было решено полностью заменить 340 м теплотрассы.

«Отрезок сети от ул. Ярослава Мудрого до ул. Леся Сердюка соединяет две магистрали и обеспечивает подачу тепла в 140 домов в нагорной части Киевского района, а также в общежития вузов. Сейчас завершается первый этап работ. За 15 дней рабочие успели заменить 120 м трубы с реконструкцией камеры», — отметили Вадим Хорольский.

Тем временем другая бригада уже начинает демонтаж следующего участка. Работы планируется завершить до конца августа.