В Індустріальному районі модернізують теплові пункти

Фахівці КП “Харківські теплові мережі” за чотири роки модернізували 96 теплових пунктів в Індустріальному районі.

За словами начальника районної філії КП «ХТМ» Олега Брильова, модернізацію чотирьох з них провели вже під час повномасштабного вторгнення. Завдяки сучасному обладнанню, ІТП заощаджують близько 20% енергоносіїв.

«Кожен такий тепловий пункт заощаджує по шість гривень на кожному квадратному метрі і значно покращує якість послуги. Крім того, частина з них оснащена автоматикою погодного регулювання, що дозволяє уникати перетопів у міжсезоння. А встановлення автоматичних розповітрювачів на техповерхах дозволяє значно пришвидшити як штатний процес пуску тепла, так і перезапуск системи під час блекаутів», – зазначив він.

Зокрема, на завершальній стадії знаходиться модернізація індивідуального теплового пункту у п’ятиповерхівці на вул. Архітектора Альошина. Там фахівці вже виконали монтаж нового тепломеханічного обладнання, відновили послугу з гарячого водопостачання та завершують ізоляцію трубопроводів.