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В Індустріальному районі модернізують теплові пункти

Суспільство 15:41   31.07.2023
Оксана Якушко
В Індустріальному районі модернізують теплові пункти

Фахівці КП “Харківські теплові мережі” за чотири роки модернізували 96 теплових пунктів в Індустріальному районі.

За словами начальника районної філії КП «ХТМ» Олега Брильова, модернізацію чотирьох з них провели вже під час повномасштабного вторгнення. Завдяки сучасному обладнанню, ІТП  заощаджують близько 20% енергоносіїв.

«Кожен такий тепловий пункт заощаджує по шість гривень на кожному квадратному метрі і значно покращує якість послуги. Крім того, частина з них оснащена автоматикою погодного регулювання, що дозволяє уникати перетопів у міжсезоння. А встановлення автоматичних розповітрювачів на техповерхах дозволяє значно пришвидшити як штатний процес пуску тепла, так і перезапуск системи під час блекаутів», – зазначив він.

Зокрема, на завершальній стадії знаходиться модернізація індивідуального теплового пункту у п’ятиповерхівці  на вул. Архітектора Альошина. Там фахівці вже виконали монтаж нового тепломеханічного обладнання, відновили послугу з гарячого водопостачання та завершують ізоляцію трубопроводів.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 15:41;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці КП “Харківські теплові мережі” за чотири роки модернізували 96 теплових пунктів в Індустріальному районі.".