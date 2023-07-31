В Індустріальному районі модернізують теплові пункти
Фахівці КП “Харківські теплові мережі” за чотири роки модернізували 96 теплових пунктів в Індустріальному районі.
За словами начальника районної філії КП «ХТМ» Олега Брильова, модернізацію чотирьох з них провели вже під час повномасштабного вторгнення. Завдяки сучасному обладнанню, ІТП заощаджують близько 20% енергоносіїв.
«Кожен такий тепловий пункт заощаджує по шість гривень на кожному квадратному метрі і значно покращує якість послуги. Крім того, частина з них оснащена автоматикою погодного регулювання, що дозволяє уникати перетопів у міжсезоння. А встановлення автоматичних розповітрювачів на техповерхах дозволяє значно пришвидшити як штатний процес пуску тепла, так і перезапуск системи під час блекаутів», – зазначив він.
Зокрема, на завершальній стадії знаходиться модернізація індивідуального теплового пункту у п’ятиповерхівці на вул. Архітектора Альошина. Там фахівці вже виконали монтаж нового тепломеханічного обладнання, відновили послугу з гарячого водопостачання та завершують ізоляцію трубопроводів.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 15:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці КП “Харківські теплові мережі” за чотири роки модернізували 96 теплових пунктів в Індустріальному районі.".