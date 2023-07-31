В Индустриальном районе модернизируют тепловые пункты
Специалисты КП «Харьковские тепловые сети» за четыре года модернизировали 96 тепловых пунктов в Индустриальном районе.
По словам начальника районного филиала КП «ХТС» Олега Брылева, модернизацию четырех из них провели уже во время полномасштабного вторжения. Благодаря современному оборудованию, ИТП экономят около 20% энергоносителей.
«Каждый такой тепловой пункт экономит по шесть гривен на каждом квадратном метре и значительно улучшает качество услуги. Кроме того, часть из них оснащена автоматикой погодной регулировки, позволяющей избегать перетопов в межсезонье. А установка автоматических развоздушивателей на техэтажах позволяет значительно ускорить как штатный процесс пуска тепла, так и перезапуск системы во время блэкаутов», — отметил он.
В частности, на завершающей стадии находится модернизация индивидуального теплового пункта в пятиэтажке по ул. Архитектора Алешина. Там специалисты уже выполнили монтаж нового тепломеханического оборудования, возобновили услугу горячего водоснабжения и завершают изоляцию трубопроводов.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 15:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты КП «Харьковские тепловые сети» за четыре года модернизировали 96 тепловых пунктов в Индустриальном районе.".