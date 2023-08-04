Ціни. Скільки коштують у Харкові кавуни, дині, персики та кукурудза
У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку повідомили про ціни на сезонні фрукти і ягоди.
Про це розповіли в Харківській міськраді. За їхніми даними, станом на 4 серпня ціни на кавуни у середньому становлять 25-35 грн/кг, на дині – 30-70 грн/кг, персики – 60-120 грн/кг, яблука – 25-45 грн/кг, сливи – 30-60 грн/кг, кукурудзу – 25-45 грн/кг.
Як пояснили в мерії, ціни залежать від врожаю різних видів та сортів фруктів, зібраного цьогоріч, а також від країни походження продукту.
Зокрема, на ринках продають кавуни та дині з України (здебільшого – Одеська область), Азербайджану, Таджикистану, Узбекистану.
А от персики привозять з Іспанії, Греції, Туреччини, Молдови, також є і місцеві.
Сливи, яблука та кукурудза представлені здебільшого від місцевих господарств.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 12:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку повідомили про ціни на сезонні фрукти і ягоди.".