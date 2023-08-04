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Ціни. Скільки коштують у Харкові кавуни, дині, персики та кукурудза

Суспільство 12:56   04.08.2023
Вікторія Яковенко
Ціни. Скільки коштують у Харкові кавуни, дині, персики та кукурудза

У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку повідомили про ціни на сезонні фрукти і ягоди.

Про це розповіли в Харківській міськраді. За їхніми даними, станом на 4 серпня ціни на кавуни у середньому становлять 25-35 грн/кг, на дині – 30-70 грн/кг, персики – 60-120 грн/кг, яблука – 25-45 грн/кг, сливи – 30-60 грн/кг, кукурудзу – 25-45 грн/кг.

Як пояснили в мерії, ціни залежать від врожаю різних видів та сортів фруктів, зібраного цьогоріч, а також від країни походження продукту.

Зокрема, на ринках продають кавуни та дині з України (здебільшого – Одеська область), Азербайджану, Таджикистану, Узбекистану.

А от персики привозять з Іспанії, Греції, Туреччини, Молдови, також є і місцеві.

Сливи, яблука та кукурудза представлені здебільшого від місцевих господарств.

Читайте також: Ціни в Харкові: у мерії повідомили, що подешевшало

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку повідомили про ціни на сезонні фрукти і ягоди.".