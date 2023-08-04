Цены. Сколько стоят в Харькове арбузы, дыни, персики и кукуруза
В департаменте административных услуг и потребительского рынка сообщили о ценах на сезонные фрукты и ягоды.
Об этом рассказали в Харьковском горсовете. По их данным, по состоянию на 4 августа цены на арбузы в среднем составляют 25-35 грн/кг, на дыни – 30-70 грн/кг, персики – 60-120 грн/кг, яблоки – 25-45 грн/кг, сливы – 30-60 грн/кг, кукурузу – 25-45 грн/кг.
Как объяснили в мэрии, цены зависят от урожая разных видов и сортов фруктов, собранного в этом году, а также страны происхождения продукта.
В частности, на рынках продают арбузы и дыни из Украины (в основном – Одесская область), Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана.
А вот персики привозят из Испании, Греции, Турции, Молдовы, также есть и местные.
Сливы, яблоки и кукуруза представлены в основном от местных хозяйств.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 12:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В департаменте административных услуг и потребительского рынка сообщили о ценах на сезонные фрукты и ягоды.".