Цены в Харькове: в мэрии сообщили, что подешевело

По информации департамента административных услуг и потребительского рынка, в Харькове продолжают снижаться цены на сезонные овощи.

«С начала июля цены на огурцы в среднем снизились на 32%, на помидоры – на 18%, на молодую капусту – на 48%, на молодой картофель – на 47%», — проинформировали в пресс-службе Харьковского горсовета.

Так, по данным муниципалитета, сейчас в Харькове в среднем такие цены на овощи:

🥒 огурцы — от 25 до 35 грн/кг;

🍅 помидоры красные – от 43 до 65 грн/кг;

🥬 капуста ранняя – от 15 до 25 грн/кг;

🥔 молодой картофель – от 17 до 25 грн/кг;

🍆 баклажаны — от 60 до 90 грн/кг;

🥒 кабачки — 16-25 грн/кг;

🥕 ранняя морковь 27-40 грн/кг;

🫑 перец (53-70 грн/кг).