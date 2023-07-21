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Цены в Харькове: в мэрии сообщили, что подешевело

Общество 11:49   21.07.2023
Оксана Горун
Цены в Харькове: в мэрии сообщили, что подешевело

По информации департамента административных услуг и потребительского рынка, в Харькове продолжают снижаться цены на сезонные овощи.

«С начала июля цены на огурцы в среднем снизились на 32%, на помидоры – на 18%, на молодую капусту – на 48%, на молодой картофель – на 47%», — проинформировали в пресс-службе Харьковского горсовета.

Так, по данным муниципалитета, сейчас в Харькове в среднем такие цены на овощи:

🥒 огурцы — от 25 до 35 грн/кг;

🍅 помидоры красные – от 43 до 65 грн/кг;

🥬 капуста ранняя – от 15 до 25 грн/кг;

🥔 молодой картофель – от 17 до 25 грн/кг;

🍆 баклажаны — от 60 до 90 грн/кг;

🥒 кабачки — 16-25 грн/кг;

🥕 ранняя морковь 27-40 грн/кг;

🫑 перец (53-70 грн/кг).

Читайте также: Что с ценами на горючее в Харьковской области? Анализ Госпродпотребслужбы

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 11:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации департамента административных услуг и потребительского рынка, в Харькове продолжают снижаться цены на сезонные овощи".