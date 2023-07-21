Цены в Харькове: в мэрии сообщили, что подешевело
По информации департамента административных услуг и потребительского рынка, в Харькове продолжают снижаться цены на сезонные овощи.
«С начала июля цены на огурцы в среднем снизились на 32%, на помидоры – на 18%, на молодую капусту – на 48%, на молодой картофель – на 47%», — проинформировали в пресс-службе Харьковского горсовета.
Так, по данным муниципалитета, сейчас в Харькове в среднем такие цены на овощи:
🥒 огурцы — от 25 до 35 грн/кг;
🍅 помидоры красные – от 43 до 65 грн/кг;
🥬 капуста ранняя – от 15 до 25 грн/кг;
🥔 молодой картофель – от 17 до 25 грн/кг;
🍆 баклажаны — от 60 до 90 грн/кг;
🥒 кабачки — 16-25 грн/кг;
🥕 ранняя морковь 27-40 грн/кг;
🫑 перец (53-70 грн/кг).
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 11:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации департамента административных услуг и потребительского рынка, в Харькове продолжают снижаться цены на сезонные овощи".