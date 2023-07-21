Ціни в Харкові: у мерії повідомили, що подешевшало

За інформацією департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, в Харкові продовжують знижуватись ціни на сезонні овочі.

“З початку липня ціни на огірки в середньому знизилися на 32%, на помідори – на 18%, на молоду капусту – на 48%, на молоду картоплю – на 47%”, – поінформували у пресслужбі Харківської міськради.

Так, за даними муніципалітету, зараз у Харкові в середньому такі ціни на овочі:

🥒 огірки – від 25 до 35 грн/кг;

🍅 помідори червоні – від 43 до 65 грн/кг;

🥬 рання капуста – від 15 до 25 грн/кг;

🥔 молода картопля – від 17 до 25 грн/кг;

🍆 баклажани – від 60 до 90 грн/кг;

🥒 кабачки – 16-25 грн/кг;

🥕 рання морква 27-40 грн/кг;

🫑 перець (53-70 грн/кг).