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Військовий корабель РФ “Оленегорский горняк” пошкодив дрон СБУ – ЗМІ (відео)

Події 10:24   04.08.2023
Олена Нагорна
Військовий корабель РФ “Оленегорский горняк” пошкодив дрон СБУ – ЗМІ (відео)

Під час нічної атаки на військово-морську базу в місті Новоросійськ Краснодарського краю РФ було пошкоджено десантний корабель “Оленегорский горняк”.

Як повідомляє видання “Українська правда” з посиланням на джерело в Службі безпеки України, спецоперацію в Новоросійську силовики провели спільно з ВМС.

“На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 осіб екіпажу”, – йдеться у публікації.

В результаті атаки “Оленегорский горняк” отримав серйозну пробоїну і поки що не може виконувати свої бойові завдання. “Тож усі заяви росіян про “відбиту атаку” – фейк”, – наголосило джерело.

Відео: “Українська правда”

Раніше в Міноборони РФ заявили, що базу в Новоросійську атакували морські безекіпажні катери ЗСУ. Під час відбиття атаки вони нібито були виявлені та знищені вогнем з озброєння російських кораблів, які здійснюють охорону військово-морської бази.

У мережі опублікували відео з російським кораблем, який нахилився набік, і його намагаються відбуксирувати до берега.

Відео: соцмережі

Також уночі вибухи лунали у Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Місцеві повідомляють, що дрони атакували нафтобазу. У Міноборони РФ заявили, що постраждалих та руйнувань нібито немає.

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 10:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час нічної атаки на військово-морську базу в місті Новоросійськ Краснодарського краю РФ було пошкоджено десантний корабель “Оленегорский горняк”.".