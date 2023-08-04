Військовий корабель РФ “Оленегорский горняк” пошкодив дрон СБУ – ЗМІ (відео)

Під час нічної атаки на військово-морську базу в місті Новоросійськ Краснодарського краю РФ було пошкоджено десантний корабель “Оленегорский горняк”.

Як повідомляє видання “Українська правда” з посиланням на джерело в Службі безпеки України, спецоперацію в Новоросійську силовики провели спільно з ВМС.

“На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 осіб екіпажу”, – йдеться у публікації.

В результаті атаки “Оленегорский горняк” отримав серйозну пробоїну і поки що не може виконувати свої бойові завдання. “Тож усі заяви росіян про “відбиту атаку” – фейк”, – наголосило джерело.

Відео: “Українська правда”



Раніше в Міноборони РФ заявили, що базу в Новоросійську атакували морські безекіпажні катери ЗСУ. Під час відбиття атаки вони нібито були виявлені та знищені вогнем з озброєння російських кораблів, які здійснюють охорону військово-морської бази.

У мережі опублікували відео з російським кораблем, який нахилився набік, і його намагаються відбуксирувати до берега.

Відео: соцмережі

Також уночі вибухи лунали у Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Місцеві повідомляють, що дрони атакували нафтобазу. У Міноборони РФ заявили, що постраждалих та руйнувань нібито немає.