Военный корабль РФ «Оленегорский горняк» ночью повредил дрон СБУ — СМИ (видео)

Во время ночной атаки на военно-морскую базу в городе Новороссийск Краснодарского края РФ был поврежден десантный корабль «Оленегорский горняк».

Как сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины, спецоперацию в Новороссийске силовики провели совместно с ВМС.

«На видео видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа», — говорится в публикации.

В результате атаки «Оленегорский горняк» получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. «Поэтому все заявления россиян об «отбитой атаке» — фейк», — подчеркнул источник.

Видео: «Украинская правда»



Ранее в Минобороны РФ заявили, что базу в Новороссийске атаковали морские безэкипажные катера ВСУ. Во время отражения атаки они якобы были обнаружены и уничтожены огнем из вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану военно-морской базы.

В сети опубликовали видео с российским кораблем, который накренился набок, и его пытаются отбуксировать к берегу.

Видео: соцсети

Также ночью взрывы гремели в Феодосии во временно оккупированном Крыму. Местные сообщают, что дроны атаковали нефтебазу. В Минобороны РФ заявили, что пострадавших и разрушений якобы нет.