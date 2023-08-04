Военный корабль РФ «Оленегорский горняк» ночью повредил дрон СБУ — СМИ (видео)
Во время ночной атаки на военно-морскую базу в городе Новороссийск Краснодарского края РФ был поврежден десантный корабль «Оленегорский горняк».
Как сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины, спецоперацию в Новороссийске силовики провели совместно с ВМС.
«На видео видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа», — говорится в публикации.
В результате атаки «Оленегорский горняк» получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. «Поэтому все заявления россиян об «отбитой атаке» — фейк», — подчеркнул источник.
Видео: «Украинская правда»
Ранее в Минобороны РФ заявили, что базу в Новороссийске атаковали морские безэкипажные катера ВСУ. Во время отражения атаки они якобы были обнаружены и уничтожены огнем из вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану военно-морской базы.
В сети опубликовали видео с российским кораблем, который накренился набок, и его пытаются отбуксировать к берегу.
Видео: соцсети
Также ночью взрывы гремели в Феодосии во временно оккупированном Крыму. Местные сообщают, что дроны атаковали нефтебазу. В Минобороны РФ заявили, что пострадавших и разрушений якобы нет.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 10:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время ночной атаки на военно-морскую базу в городе Новороссийск Краснодарского края РФ был поврежден десантный корабль «Оленегорский горняк».".