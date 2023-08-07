300 літрів безакцизного алкоголю виявила поліція на Харківщині
У крамниці селища Слобожанське Чугуївського району близько 300 літрів алкоголю та 95 пачок цигарок продавалися без ліцензії, повідомила Харківська обласна поліція.
При перевірці документів виявилося, що у господарки магазину відсутні дозвільні документи на продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
Правоохоронці склали щодо неї протокол за ч. 1 ст. 164 (провадження господарської діяльності без отримання ліцензії) КК України про адміністративні правопорушення.
Продавчиню, яка реалізовувала продукцію без ліцензії, притягнули до адміністративної відповідальності. Щодо неї склали протокол за ч. 1 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Незаконну продукцію правоохоронці вилучили, адміністративні матеріали скерували до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 20:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У крамниці селища Слобожанське Чугуївського району близько 300 літрів алкоголю та 95 пачок цигарок продавалися без ліцензії, повідомила Харківська обласна поліція.".