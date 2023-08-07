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300 літрів безакцизного алкоголю виявила поліція на Харківщині

Суспільство 20:48   07.08.2023
Оксана Якушко
300 літрів безакцизного алкоголю виявила поліція на Харківщині

У крамниці селища Слобожанське Чугуївського району близько 300 літрів алкоголю та 95 пачок цигарок продавалися без ліцензії, повідомила Харківська обласна поліція.

При перевірці документів виявилося, що у господарки магазину відсутні дозвільні документи на продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Правоохоронці склали щодо неї протокол за ч. 1 ст. 164 (провадження господарської діяльності без отримання ліцензії) КК України про адміністративні правопорушення.

Продавчиню, яка реалізовувала продукцію без ліцензії, притягнули до адміністративної відповідальності. Щодо неї склали протокол за ч. 1 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Незаконну продукцію правоохоронці вилучили, адміністративні матеріали скерували до суду.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 20:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У крамниці селища Слобожанське Чугуївського району близько 300 літрів алкоголю та 95 пачок цигарок продавалися без ліцензії, повідомила Харківська обласна поліція.".