300 литров безакцизного алкоголя обнаружила полиция в Харьковской области
В магазине поселка Слобожанское Чугуевского района около 300 литров алкоголя и 95 пачек сигарет продавались без лицензии, сообщила Харьковская областная полиция.
При проверке документов оказалось, что у хозяйки магазина отсутствуют разрешительные документы на продажу алкогольных напитков и табачных изделий.
Правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 164 (проведение хозяйственной деятельности без получения лицензии) УК Украины об административных правонарушениях.
Продавщицу, торговавшую продукцией без лицензии, привлекли к административной ответственности.
Относительно нее составили протокол по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Незаконную продукцию правоохранители изъяли, административные материалы направили в суд.
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 20:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В магазине поселка Слобожанское Чугуевского района около 300 литров алкоголя и 95 пачек сигарет продавались без лицензии, сообщила Харьковская областная полиция.".