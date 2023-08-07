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300 литров безакцизного алкоголя обнаружила полиция в Харьковской области

Общество 20:48   07.08.2023
Оксана Якушко
300 литров безакцизного алкоголя обнаружила полиция в Харьковской области

В магазине поселка Слобожанское Чугуевского района около 300 литров алкоголя и 95 пачек сигарет продавались без лицензии, сообщила Харьковская областная полиция.

При проверке документов оказалось, что у хозяйки магазина отсутствуют разрешительные документы на продажу алкогольных напитков и табачных изделий.

Правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 164 (проведение хозяйственной деятельности без получения лицензии) УК Украины об административных правонарушениях.

Продавщицу, торговавшую продукцией без лицензии, привлекли к административной ответственности.

Относительно нее составили протокол по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Незаконную продукцию правоохранители изъяли, административные материалы направили в суд.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 20:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В магазине поселка Слобожанское Чугуевского района около 300 литров алкоголя и 95 пачек сигарет продавались без лицензии, сообщила Харьковская областная полиция.".