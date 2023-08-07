5 загиблих, 14 поранених через обстріл ракетами Покровська на Донеччині

Сьогодні ввечері росіяни двічі вдарили ракетами по центру Покровська на Донеччині.

Росіяни завдали ракетних ударів по центру Покровська з інтервалом між обстрілами в сорок хвилин, повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко. Ракети пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будинки, ресторан.

«Станом на 22:00 надійшла інформація про 5 загиблих і 14 поранених цивільних (серед поранених – 11-річна дитина). Крім того, відомо про двох загиблих працівників ДСНС та одного військового. Поранені 9 поліцейських, працівник місцевої адміністрації та військовий», – розповів Павло Кириленко.

Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області.

«Глибоко сумуємо через загибель Андрія Омельченка – полковника служби цивільного захисту, заступника начальника ГУ з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Донецькій області», – повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Армія рф, ймовірно, вдарила ракетами «Іскандер», повідомив Офіс Генпрокурора.

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