Двоє рятувальників і слідчий поранені під час повторного обстрілу Харківщини

Росіяни використали проти цивільних людей і рятувальників керовані авіабомби та касетні боєприпаси, повідомив глава МВС Ігор Клименко.

«Внаслідок ударів авіабомбами загорівся приватний будинок. Загинули 45-річна жінка і 65-річний чоловік. Ще двоє цивільних отримали травми. Коли на місце влучання приїхали правоохоронці та надзвичайники, противник здійснив повторний обстріл касетними боєприпасами», – розповів Клименко.

В ДСНС підтвердили цю інформацію, зазначивши, що також пошкоджена спецтехніка рятувальників.