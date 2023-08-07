Двоє рятувальників і слідчий поранені під час повторного обстрілу Харківщини
Росіяни використали проти цивільних людей і рятувальників керовані авіабомби та касетні боєприпаси, повідомив глава МВС Ігор Клименко.
«Внаслідок ударів авіабомбами загорівся приватний будинок. Загинули 45-річна жінка і 65-річний чоловік. Ще двоє цивільних отримали травми. Коли на місце влучання приїхали правоохоронці та надзвичайники, противник здійснив повторний обстріл касетними боєприпасами», – розповів Клименко.
В ДСНС підтвердили цю інформацію, зазначивши, що також пошкоджена спецтехніка рятувальників.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 22:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни використали проти цивільних людей і рятувальників керовані авіабомби та касетні боєприпаси, повідомив глава МВС Ігор Клименко.".