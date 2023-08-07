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Двоє рятувальників і слідчий поранені під час повторного обстрілу Харківщини

Події 22:22   07.08.2023
Оксана Якушко
Двоє рятувальників і слідчий поранені під час повторного обстрілу Харківщини

Росіяни використали проти цивільних людей і рятувальників керовані авіабомби та касетні боєприпаси, повідомив глава МВС Ігор Клименко.

«Внаслідок ударів авіабомбами загорівся приватний будинок. Загинули 45-річна жінка і 65-річний чоловік. Ще двоє цивільних отримали травми. Коли на місце влучання приїхали правоохоронці та надзвичайники, противник здійснив повторний обстріл касетними боєприпасами», – розповів Клименко.

В ДСНС підтвердили цю інформацію, зазначивши, що також пошкоджена спецтехніка рятувальників.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 22:22;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни використали проти цивільних людей і рятувальників керовані авіабомби та касетні боєприпаси, повідомив глава МВС Ігор Клименко.".