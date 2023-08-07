Двое спасателей и следователь ранены во время повторного обстрела Харьковщины

Россияне использовали против гражданских людей и спасателей управляемые авиабомбы и кассетные боеприпасы, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

«В результате ударов авиабомбами загорелся частный дом. Погибли 45-летняя женщина и 65-летний мужчина. Еще двое гражданских получили травмы. Когда на место попадания приехали правоохранители и чрезвычайники, противник совершил повторный обстрел кассетными боеприпасами», — рассказал Клименко.

В ГСЧС подтвердили эту информацию, отметив, что также повреждена спецтехника спасателей.