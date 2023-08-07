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Двое спасателей и следователь ранены во время повторного обстрела Харьковщины

Происшествия 22:22   07.08.2023
Оксана Якушко
Двое спасателей и следователь ранены во время повторного обстрела Харьковщины

Россияне использовали против гражданских людей и спасателей управляемые авиабомбы и кассетные боеприпасы, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

«В результате ударов авиабомбами загорелся частный дом. Погибли 45-летняя женщина и 65-летний мужчина. Еще двое гражданских получили травмы. Когда на место попадания приехали правоохранители и чрезвычайники, противник совершил повторный обстрел кассетными боеприпасами», — рассказал Клименко.

В ГСЧС подтвердили эту информацию, отметив, что также повреждена спецтехника спасателей.

Читайте также: Двое погибших. РФ ударила управляемыми авиабомбами по селу на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 22:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне использовали против гражданских людей и спасателей управляемые авиабомбы и кассетные боеприпасы, сообщил глава МВД Игорь Клименко.".