Двое спасателей и следователь ранены во время повторного обстрела Харьковщины
Россияне использовали против гражданских людей и спасателей управляемые авиабомбы и кассетные боеприпасы, сообщил глава МВД Игорь Клименко.
«В результате ударов авиабомбами загорелся частный дом. Погибли 45-летняя женщина и 65-летний мужчина. Еще двое гражданских получили травмы. Когда на место попадания приехали правоохранители и чрезвычайники, противник совершил повторный обстрел кассетными боеприпасами», — рассказал Клименко.
В ГСЧС подтвердили эту информацию, отметив, что также повреждена спецтехника спасателей.
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 22:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне использовали против гражданских людей и спасателей управляемые авиабомбы и кассетные боеприпасы, сообщил глава МВД Игорь Клименко.".