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5 погибших, 14 раненых из-за обстрела Покровска на Донеччине (фото, видео)

Происшествия 23:19   07.08.2023
Оксана Якушко
5 погибших, 14 раненых из-за обстрела Покровска на Донеччине (фото, видео)

Сегодня вечером россияне дважды ударили ракетами по центру Покровска в Донецкой области.

Россияне нанесли ракетные удары по центру Покровска с интервалом между обстрелами в сорок минут, сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко. Ракеты повредили многоэтажки, частные дома, административные здания, ресторан.

«По состоянию на 22:00 поступила информация о 5 погибших и 14 раненых гражданских (среди раненых – 11-летний ребенок). Известно о двух погибших работниках ГСЧС и одном военном. Ранены 9 полицейских, работник местной администрации и военный», — рассказал Павел Кириленко.

Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

«Глубоко скорбим по гибели Андрея Омельченко — полковника службы гражданской защиты, заместителя начальника ГУ по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области», — сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Армия рф, вероятно, ударила ракетами «Искандер», сообщил Офис Генпрокурора.

Читайте также: Двое спасателей и следователь ранены во время повторного обстрела Харьковщины

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 23:19;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня вечером россияне дважды ударили ракетами по центру Покровска в Донецкой области.".