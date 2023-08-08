ISW повідомив про незгоду Китаю та РФ, що зростає в питанні війни в Україні

Зустріч у Джидді (в Саудівській Аравії) виявила важливі тенденції в міжнародних відносинах. Про них пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні.

“Повідомляється, що на переговорах у Джидді (Саудівська Аравія) 5-6 серпня стала очевидною незгода Китаю з Росією щодо будь-якого врегулювання, спрямованого на припинення війни в Україні, – зазначили в ISW. – “The Financial Times” повідомила, що китайські представники на зустрічі були “конструктивні” та “прагнули показати, що [Китай] – це не Росія”. “Financial Times” цитує одного європейського дипломата, який був присутній на переговорах, який сказав, що “сама присутність Китаю показує, що Росія стає все більш і більш ізольованою”.

Китайська делегація, як відомо, заявила про готовність взяти участь у наступній зустрічі в аналогічному форматі – тобто з великою ймовірністю знову без РФ.

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“Російське інсайдерське джерело стверджувало, що Росія відкинула китайський мирний план щодо війни в Україні з 12 пунктів від лютого 2023 року (який китайська делегація повторно представила на переговорах у Саудівській Аравії) і що деякі китайські еліти таємно висловлюють своє невдоволення діями російського керівництва з мирного врегулювання війни в Україні. Ці повідомлення про переговори в Саудівській Аравії та затвердження інсайдерів, якщо вони вірні, узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не повністю підтримує Росію в питанні про Україну і що відносини Росії та Китаю не є “партнерством без обмежень”, як цього хоче Кремль”, – підсумували аналітики.