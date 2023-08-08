ISW сообщил о растущем несогласии Китая и РФ в вопросе войны в Украине

Встреча в Джидде (в Саудовской Аравии) проявила важные тенденции в международных отношениях. О них пишут аналитики Института изучения войны (ISW) в актуальной сводке.

«Сообщается, что на переговорах в Джидде (Саудовская Аравия) 5-6 августа стало очевидным растущее несогласие Китая с Россией в отношении любого урегулирования, направленного на прекращение войны в Украине, — отметили в ISW. — «The Financial Times» сообщила, что китайские представители на встрече были «конструктивны» и «стремились показать, что [Китай] — это не Россия». «Financial Times» цитирует одного европейского дипломата, присутствовавшего на переговорах, который сказал, что «само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной».

Китайская делегация, как известно, заявила о готовности принять участие в следующей встрече в аналогичном формате — то есть с большой вероятностью, вновь без РФ.

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«Российский инсайдерский источник утверждал, что Россия отвергла китайский мирный план в отношении войны в Украине из 12 пунктов от февраля 2023 года (который китайская делегация повторно представила на переговорах в Саудовской Аравии) и что некоторые китайские элиты тайно выражают свое недовольство действиями российского руководства по мирному урегулированию войны на Украине. Эти сообщения о переговорах в Саудовской Аравии и утверждения инсайдеров, если они верны, согласуются с предыдущими оценками ISW о том, что Китай не полностью поддерживает Россию в вопросе об Украине и что отношения России и Китая не являются «партнерством без ограничений», как этого желает Кремль», — подытожили аналитики.