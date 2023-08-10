Ситуація на півдні України в огляді ISW: є просування (мапи)

Інститут вивчення війни (ISW) інформує про просування ЗСУ в районі Роботиного, а також часткові успіхи біля Урожайного та Вербового.

“Українські війська продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і 9 серпня просунулися на окремих ділянках”, – зазначили в огляді аналітики ISW.

Так, Генштаб ЗСУ повідомив про продовження контрнаступу за напрямками на Бердянськ та Мелітополь.

“Геолоковані кадри, що опубліковані 9 серпня, свідчать про те, що українські сили просувалися на північний схід від Роботиного в західній частині Запорізької області, але тривалість і масштаби цього поступу наразі неясні”, – повідомили в Інституті вивчення війни.

При цьому напередодні офіційний представник Таврійської групи військ ЗСУ Сергій Кузьмін заявив, що українські війська вийшли до передньої межі оборони РФ. Він не уточнив ділянки, на яких досягнуто цього поступу.

Також Сили оборони рухаються в районі Великої Новосілки та Старомайорського.

“Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила 9 серпня, що українські сили досягли часткового успіху на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного та Приютного й на південний схід від Оріхова в районі Вербового. Відомий російський військовий блогер стверджував, що українські війська просунулися в Урожайному на кордоні Донецької та Запорізької областей. Маляр заявила, що українські сили ведуть контрнаступ, як і очікувалося, та успішно знижують російський наступальний потенціал, як це зробили українські сили під час кампанії з перехоплення влітку-восени 2022 року в Херсонській області”, – навели інформацію аналітики.

Вони також зазначили, що наявні кадри з геолокацією поки що підтверджують версію про те, що поява ЗСУ на лівому березі Дніпра в районі Козачих Лагерів була лише обмеженим рейдом.