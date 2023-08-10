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Ситуация на юге Украины в обзоре ISW: есть продвижение (карты)

Мир 07:52   10.08.2023
Оксана Горун
Ситуация на юге Украины в обзоре ISW: есть продвижение (карты) Фото: Генштаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) информирует о продвижении ВСУ в районе Работино, а также частичных успехах у Урожайного и Вербового.

«Украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и 9 августа продвинулись на отдельных участках», — отметили в обзоре аналитики ISW.

Так, Генштаб ВСУ сообщил о продолжении контрнаступления по направлениям на Бердянск и Мелитополь.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 9 августа, свидетельствуют о том, что украинские силы продвигались к северо-востоку от Работино в западной части Запорожской области, но продолжительность и масштабы этого продвижения в настоящее время неясны», — сообщили в Институте изучения войны.

Работино на карте ISW 9 августа 2023
Иллюстрация: карта ISW

При этом накануне официальный представитель Таврической группы войск ВСУ Сергей Кузьмин заявил, что украинские войска вышли к переднему рубежу обороны РФ. Он не уточнил участки, на которых достигнуто это продвижение.

Также Силы обороны движутся в районе Большой Новоселки и Старомайорского.

Урожайное на карте ISW
Иллюстрация: карта ISW

«Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 9 августа, что украинские силы добились частичного успеха южнее Большой Новоселки в районе Урожайного и Приютного и юго-восточнее Орехова в районе Вербового. Известный российский военный блогер утверждал, что украинские войска продвинулись в Урожайном на границе Донецкой и Запорожской областей. Маляр заявила, что украинские силы ведут контрнаступление, как и ожидалось, и успешно снижают российский наступательный потенциал, как это сделали украинские силы во время кампании по перехвату летом-осенью 2022 года в Херсонской области», — привели информацию аналитики.

Они также отметили, что имеющиеся кадры с геолокацией пока подтверждают версию о том, что появление ВСУ на левом берегу Днепра в районе Казачьих Лагерей было только ограниченным рейдом.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 07:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) информирует о продвижении ВСУ в районе Работино, а также частичных успехах у Урожайного и Вербового".